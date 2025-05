Agli alluvionati in dono gli arredi delle navi da crociera | ecco l' iniziativa Un mare di solidarietà

Il progetto "Un mare di solidarietà" dona arredi dismessi ma in ottimo stato delle navi da crociera, tra cui la Seabourn, alle popolazioni alluvionate di Lugo, Cotignola, Conselice, Bagnacavallo e Sant’Agata sul Santerno. Un'iniziativa di solidarietà che trasforma gli arredi delle navi in aiuto concreto per chi ha subito danni da alluvione, portando supporto e speranza alle comunità colpite.

Dalle navi da crociera alle popolazioni alluvionate. Grazie la progetto "Un mare di solidarietà" gli arredi dismessi, ma in ottimo stato, presenti su una nave da crociera "Seaburn" saranno donati ai bisognosi di Lugo, Cotignola, Conselice, Bagnacavallo e Sant’Agata sul Santerno. Il progetto è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Agli alluvionati in dono gli arredi delle navi da crociera: ecco l'iniziativa "Un mare di solidarietà"

Contenuti che potrebbero interessarti

Ristori agli alluvionati: "Iter troppo lento e opaco"

L’iter dei ristori agli alluvionati di Campi è risultato troppo lento e opaco. Solo 4.421 campigiani hanno consegnato il modello B1 per la ricognizione dei danni del 2023, con 2.

Ecco perché Trump ha fermato la guerra agli Houthi: tra costi e munizioni

Il presidente Donald Trump ha deciso di fermare la guerra contro gli Houthi, attirando l'attenzione sui crescenti costi militari.

Da Amelio a Zingaretti per Giuli, no agli attacchi: il cinema soffre

Il cinema italiano sta attraversando un momento difficile, con appelli che si alzano da personalità come Amelio e Zingaretti per sostenere Giuli.

Se ne parla anche su altri siti

Conselice, 134 poltrone e 81 divani: gli arredi della nave vanno in dono agli alluvionati

Scrive corriereromagna.it: Un grande gesto di solidarietà: donati ai paesi alluvionati centinaia di mobili: 134 poltrone, 81 divani (anche letto) 15 tavoli in cristallo, 75 ...

Solarolo, la montagna di arredi distrutti dall'alluvione: i camion continuano a scaricarne