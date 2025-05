Agguato choc nella notte Ragazzo finisce in ospedale

Nella notte tra venerdì e sabato, a Campi Bisenzio, si è verificato un’aggressione in un parcheggio di via Gramignano. Un giovane è rimasto ferito e ricoverato in ospedale. L’episodio ha coinvolto gruppi di ragazzi di circa 20 anni, confermando l’allarme per la crescente violenza tra giovanissimi. L’evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che chiede interventi per prevenire future aggressioni e tutelare i giovani.

Ancora un’aggressione nella notte, a Campi Bisenzio. Ancora una volta col coinvolgimento di giovanissimi. È successo nella notte fra venerdì e sabato in un parcheggio di via di Gramignano. Pare che due gruppetti di ragazzi sui 20 anni circa avessero appena passato alcune ore a una serata musicale quando, una volta usciti, si sono incontrati nell’area di sosta. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, nel diverbio sarebbero rimasti coinvolti quattro ragazzi italiani e altrettanti marocchini. Non è chiara la dinamica dei fatti sulla quale sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Campi Bisenzio e della compagnia di Signa, ma la vicenda si sarebbe conclusa con una testata nei denti, che ha avuto come vittima un ragazzo della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agguato choc nella notte. Ragazzo finisce in ospedale

