Aggredito e accoltellato in strada | ragazzo finisce in ospedale in codice rosso

La notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 22 anni è stato aggredito e accoltellato in via Giacomo Matteotti a Cusano Milanino, finendo in ospedale in codice rosso. L’episodio, avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza, è al centro di un’indagine condotta dai carabinieri di Sesto San Giovanni. La vittima è stata soccorsa prontamente, mentre le forze dell’ordine cercano di chiarire i motivi dell’aggressione.

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato in via Giacomo Matteotti a Cusano Milanino nella notte tra sabato e domenica 25 maggio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Tutto è accaduto poco dopo mezzanotte e mezzo, come riportato dall’Agenzia regionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Aggredito e accoltellato in strada: ragazzo finisce in ospedale in codice rosso

