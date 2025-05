Aggredita in strada perché non porto il velo

Una donna è stata aggredita in strada a Massa Lombarda perché non indossava il velo. I carabinieri hanno analizzato le immagini di videosorveglianza di corso Vittorio Veneto. La vittima avrebbe pronunciato frasi offensive, accusando la donna di preferire gli italiani e di non rispettarla. L'aggressione ha suscitato scalpore e richiama l’attenzione sui temi della convivenza e del rispetto reciproco. Le autorità stanno approfondendo l’episodio.

I carabinieri della Stazione di Massa Lombarda hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che puntano su corso Vittorio Veneto dopo l'episodio avvenuto nella serata di sabato scorso. "Questa p.a se la fa con gli italiani, a noi non ci considera". Le parole sarebbero state pronunciate in arabo da un uomo di origini tunisine verso un suo amico, riferite a una donna di 32 anni che si trovava a passare nel centralissimo corso di Massa Lombarda. La donna, di origini algerine, vestiva con un pantalone, una maglietta e una giacchetta.

