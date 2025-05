Aggredita dall’ex a Prato | Ha tentato di soffocarla Salvata da tre stranieri

A Prato, un'ex ragazza è stata aggredita brutalmente dall'ex, che ha tentato di soffocarla e di ucciderla nel parcheggio di un centro commerciale. L'aggressione, descritta come selvaggia, includeva colpi con bastoni e tentativi di spingerla nell'auto, con un sacchetto in testa. Tre stranieri hanno fortunatamente intervenuto salvandola. L'episodio è avvenuto in un'area molto frequentata per la sua vicinanza a un centro commerciale.

Ha tentato di ucciderla in un parcheggio prendendola a bastonate e provando a spingerla nella sua auto dopo averle messo un sacchetto in testa. L’aggressione "selvaggia", come spiegano gli investigatori, è avvenuta in un parcheggio, molto frequentato, di un centro commerciale (ParcoPrato) alla periferia di Prato la mattina di martedì scorso. La vittima è una professoressa di Pistoia, 52 anni, che lavora in una scuola di Prato. La donna è stata salvata dal provvidenziale intervento di tre passanti, tutti stranieri, che hanno rischiato la loro vita per strapparla dalle grinfie del suo aguzzino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aggredita dall’ex a Prato: "Ha tentato di soffocarla". Salvata da tre stranieri

