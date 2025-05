agente di polizia penitenziaria aggredito in carcere

Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito all'interno del carcere, dove un gruppo di detenuti della sezione ex 32, rinomata per ospitare i criminali più violenti, ha tentato di sottrargli le chiavi. L'obiettivo dei ristetti era quello di attaccare un altro detenuto, ma l'agente ha resistito con fermezza, sfidando il gruppo e subendo le conseguenze della sua determinazione a mantenere l'ordine.

