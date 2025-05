Agenda Sindaco Roberto Gualtieri lunedì 26 maggio 2025

Il lunedì 26 maggio 2025, il Sindaco Roberto Gualtieri avrà un'agenda ricca di eventi significativi. Alle ore 10.00, parteciperà all'inaugurazione del ‘Villaggio della salute’ nella Città Metropolitana di Roma, un'iniziativa dedicata al benessere della comunità. Successivamente, alle 12.45, interverrà al convegno sui “Cantieri del Giubileo 2025 e l'architettura sacra”, sottolineando l'importanza di questi pro

'VILLAGGIO DELLA SALUTE' Ore 10.00 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene all'inaugurazione del 'Villaggio della salute' (Città Metropolitana di Roma Capitale, viale Giorgio Ribotta 41) I CANTIERI DEL GIUBILEO 2025 E L'ARCHITETTURA SACRA Ore 12.45 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene al convegno 'Opere del Giubileo e Architettura Sacra. I cantieri, le chiese contemporanee' (Acquario Romano – Casa dell'Architettura, piazza Manfredo Fanti 47) PRESENTAZIONE CENTRO SPORTIVO 'CASAVIOLA' Ore 17.15 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa di presentazione del progetto del centro sportivo 'Casaviola'; sarà presente Edoardo Bove (via della Camilluccia 120)

