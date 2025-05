Affluenza nelle Marche per le elezioni comunali 2025 a Osimo e Sant’Elpidio a Mare | i dati in diretta

Le elezioni comunali 2025 nelle Marche interessano Osimo e Sant'Elpidio a Mare, con votazioni in corso dal 25 al 26 maggio. Osimo e Sant'Elpidio a Mare rinnovano i loro sindaci, e in quest'ultimo comune si svolgerà un eventuale ballottaggio l’8-9 giugno. I dati sull’affluenza sono disponibili in tempo reale, evidenziando la partecipazione degli elettori nelle due località.

Osimo, 25 maggio 2025 - Sono due i Comuni delle Marche al voto oggi, domenica 25, e domani, lunedì 26 maggio. Osimo (Ancona) e Sant'Elpidio a Mare (Fermo) rinnovano la propria amministrazione comunale. Mentre il secondo turno per l’eventuale ballottaggio è stato fissato per l’8 e il 9 giugno (in concomitanza con il referendum). I seggi si sono aperti alle 7, oggi si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Come va il voto in Emilia Romagna Ad Osimo si torna alle urne dopo le dimissioni del sindaco Francesco Pirani rassegnate nel novembre 2024 e divenute effettive a dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Affluenza nelle Marche per le elezioni comunali 2025 a Osimo e Sant’Elpidio a Mare: i dati in diretta

