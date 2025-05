Affluenza alle urne al 1049% nella provincia di Reggio Calabria | seggi aperti fino alle 23

Alle ore 12 del 25 maggio 2025, l’affluenza alle urne nei quattro comuni della provincia di Reggio Calabria ha raggiunto il 10,49%. Seggi aperti fino alle 23, gli elettori si sono recati alle urne in leggero aumento rispetto alla tornata precedente. Restano ancora diverse ore di voto, che sperano di aumentare ulteriormente la partecipazione alle elezioni amministrative in un momento chiave per il territorio.

Alle ore 12 di oggi, domenica 25 maggio 2025, l’affluenza alle urne nei quattro comuni della provincia di Reggio Calabria dove si vota per le elezioni amministrative ha raggiunto il 10,49%. Si tratta di un dato in leggera crescita rispetto alla tornata precedente, quando alla stessa ora. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Affluenza alle urne al 10,49% nella provincia di Reggio Calabria: seggi aperti fino alle 23

