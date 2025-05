Affari Tuoi Stefano De Martino deve fare i conti con Sinner | la scelta Rai

Stefano De Martino dovrà affrontare nuove sfide con "Affari Tuoi", mentre la Rai smentisce le voci di un prolungamento fino a metà luglio. La programmazione del celebre show dovrà recuperare alcune puntate a causa di un ricalcolo, rimanendo al centro dell'attenzione. Scopriamo insieme le implicazioni di questa decisione e come il talentuoso conduttore affronterà la situazione.

Smentite le indiscrezioni: Affari Tuoi non si prolungherà fino a metà luglio. Rai 1 ha infatti smentito le voci che circolavano. Niente prolungamento, dunque, ma il programma di Stefano De Martino dovrà recuperare alcune puntate. Il motivo? Un ricalcolo - spiega TvBlog - per via della riprogrammazione del palinsesto dovuta all’insediamento di papa Leone XIV e i match di Jannik Sinner che, dunque, hanno preso temporaneamente il posto di Affari Tuoi. In ogni caso Affari Tuoi si fermerà per la pausa estiva e non ci sarà alcun prolungamento fino alla metà luglio. Con ogni probabilità De Martino verrà riconfermato alla conduzione... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino deve fare i conti con Sinner: la scelta Rai

