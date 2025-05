Affari Tuoi Elena accetta l’offerta del dottore e si salva | Tanti soldi non li ho mai visti in vita mia

In una emozionante puntata di Affari Tuoi, Elena, concorrente friulana, vive una vera e propria montagna russa di emozioni. Dopo aver rifiutato tre cambi, decide di accettare il quarto, una scelta che si rivela vincente. All'ultimo bivio, la concorrente non esita e accetta l'offerta del dottore, portando a casa una cifra che non ha mai visto prima. Scopriamo insieme come si è svolta questa incredibile avventura!

