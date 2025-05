Adriano Pappalardo omaggia Lucio Battisti | “A lui devo tutto mi disse una frase che porta nel cuore”

Adriano Pappalardo rende omaggio a Lucio Battisti in un emozionante incontro a "Da Noi... a Ruota Libera". Ricordando i suoi inizi nel mondo della musica, Pappalardo rivela l'importanza di Battisti nella sua carriera, condividendo una frase significativa: "Mi disse che in questo mondo o sfondi o ti sfondano". Un tributo sincero che mette in luce l'influenza del celebre cantautore sulla sua vita artistica.

Adriano Pappalardo a Da Noi… A Ruota Libera: “Lucio Battisti mi ha cambiato la vita. Ma la mia forza è mia moglie”

Adriano Pappalardo torna a incantare il pubblico a "Da Noi... A Ruota Libera" con un’intervista sincera e coinvolgente.

Da fanpage.it: Una frase che porto ancora nel cuore. Lucio non ha mai cercato di cambiarmi, mi ha preso così com’ero. Mi ha lanciato dal nulla. A lui devo tutto.” L'intervista di Adriano Pappalardo da Francesca ...

Scrive msn.com: Ospite nel salotto domenicale di Da Noi… A Ruota Libera con Francesca Fialdini, Adriano Pappalardo si apre al pubblico con la sincerità di chi ha vissuto la vita a pieni polmoni.

Si legge su msn.com: Ospite nel salotto domenicale di Da Noi… A Ruota Libera con Francesca Fialdini, Adriano Pappalardo si apre al pubblico con la sincerità di chi ha vissuto la ...

Infernetto, il ritorno di Adriano Pappalardo nel ricordo di Lucio Battisti