Adriano Pappalardo a Da Noi… A Ruota Libera | Lucio Battisti mi ha cambiato la vita Ma la mia forza è mia moglie

Adriano Pappalardo torna a incantare il pubblico a "Da Noi... A Ruota Libera" con un’intervista sincera e coinvolgente. Ha rivelato come Lucio Battisti abbia cambiato la sua vita, ma ha sottolineato che la vera forza scaturisce dall'amore per sua moglie. Tra ricordi ed emozioni, Pappalardo ha dimostrato che la sua passione per la musica e la vita è intatta, lasciando una traccia indelebile nei cuori degli spettatori.

Adriano Pappalardo è tornato sul piccolo schermo e ha conquistato il pubblico con un’intervista intensa e genuina a Da Noi. A Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. Il cantante si è raccontato senza filtri, tra ricordi, emozioni e quella grinta che il tempo non ha mai scalfito. Adriano Pappalardo e il legame speciale con Lucio Battisti: “A lui devo tutto”. A colpire il pubblico è stato il profondo legame con Lucio Battisti, l’uomo che ha dato una svolta decisiva alla carriera di Pappalardo. “Mi ascoltò una volta e mi disse: ‘In questo mondo o sfondi o ti sfondano’. Mi offrì subito un contratto... 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Adriano Pappalardo a Da Noi… A Ruota Libera: “Lucio Battisti mi ha cambiato la vita. Ma la mia forza è mia moglie”

