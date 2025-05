Adolescente muore di cancro genitori indagati per omicidio volontario

Una tragica vicenda scuote la provincia di Vicenza: una coppia di cinquantenni è indagata per omicidio volontario dopo la morte del loro adolescente, deceduto a causa di un cancro. Secondo le ipotesi, i genitori avrebbero impedito cure adeguate al figlio, sollevando dubbi sulla legittimità delle decisioni prese. La vicenda evidenzia quanto il contesto familiare possa influenzare situazioni drammatiche e delicate come questa.

Due coniugi della provincia di Vicenza sono indagati con l’ipotesi di omicidio volontario, perché avrebbero impedito “cure adeguate” per il loro figlio adolescente ammalato di cancro, poi deceduto Lo scrive oggi Il Giornale di Vicenza. La coppia, cinquantenne, aveva un figlio che è morto all’inizio dello scorso anno all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il caso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Adolescente muore di cancro, genitori indagati per omicidio volontario

