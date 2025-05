ADL | Voglio uno stadio da 70mila posti e 120 salotti De Bruyne ci interessa ma bisogna essere in due

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso ambizioni per il nuovo stadio, desiderando una struttura da 70mila posti e 120 salotti. Nelle sue dichiarazioni, ha anche parlato di mercato, con particolare interesse per De Bruyne, sottolineando però che eventuali accordi richiedono la collaborazione di entrambe le parti. Un passo importante per il futuro della società azzurra, tra investimenti e ambizioni sportive.

Il Presidente del Napoli parla dello stadio e di mercato. Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un intervista al quotidiano Il Mattino. . L'articolo ADL: “Voglio uno stadio da 70mila posti e 120 salotti, De Bruyne ci interessa ma bisogna essere in due” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - ADL: “Voglio uno stadio da 70mila posti e 120 salotti, De Bruyne ci interessa ma bisogna essere in due”

Altre letture consigliate

Stadio, il circolo Pd del quartiere insiste su viabilitĂ e mobilitĂ , Rizza: "Una ztl residenti per chi abita nella zona"

Il circolo del Partito Democratico del quartiere, guidato da Davide Rizza, si concentra su viabilitĂ e mobilitĂ , proponendo una ZTL per i residenti.

Ettore Messina: «Milan, voglio la Coppa Italia, ma Bologna mi rimarrà sempre nel cuore, e il loro modello…»

Ettore Messina, allenatore dell'Olimpia Milano e appassionato tifoso del Milan, esprime il suo desiderio di vincere la Coppa Italia, ma non dimentica mai il suo legame con Bologna.

Tom Cruise e l'incontro con Dustin Hoffman prima di Rain Man: "Voglio fare un film con te"

Negli anni Ottanta, un giovane Tom Cruise, spinto dalle insistenze della sorella, si trovò faccia a faccia con Dustin Hoffman in un ristorante.

Se ne parla anche su altri siti

Stadio Maradona, ADL sogna i 70mila posti senza la pista d'atletica: la possibile soluzione

Secondo tuttonapoli.net: Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno in edicola, il progetto per il nuovo stadio Maradona prevede l’eliminazione della pista d’atletica, non richiesta dall’Uefa per gli Europei.

Repubblica annuncia - Maradona, sì al recupero del terzo anello! Nuovo stadio senza pista da 70mila posti: fissato l'incontro ADL-Manfredi

Da msn.com: L’idea comune è quella di uno stadio moderno da circa 70mila spettatori. Gli attuali 54mila, al momento, non sono sufficienti a soddisfare la voglia di Napoli, considerando che in appena due ...

Stadio, sindaco-ADL: intesa sul 3° anello. Corriere del Mezzogiorno: "Finanzia il comune"

Come scrive tuttomercatoweb.com: "Stadio, sindaco-ADL: intesa sul 3° anello. Finanzia il comune" scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno in prima pagina. L'incontro per parlare del restyling del Maradona, con tanto di comunicato ...

Napoli, sgomberata palestra di pugilato per ragazzi a rischio: "Ora siamo in strada"