Addio Conte nulla di fatto nel vertice a Ischia con De Laurentiis | bye Napoli

Il vertice di Ischia tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si conclude senza novità. Dopo la conquista del quarto scudetto della storia, il Napoli si trova a un bivio importante, dovendo definire il futuro del suo tecnico. Con la celebrazione del titolo, il club azzurro guarda avanti, ma le incertezze su Conte lasciano spazio a interrogativi e aspettative tra i tifosi.

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Antonio Conte. Il Napoli è da due giorni campione d'Italia. Gli azzurri, battendo con le reti di Scott McTominay e di Romelu Lukaku il Cagliari di Davide Nicola, hanno vinto il quarto scudetto della loro storia. Tuttavia, oltre ai festeggiamenti per questo trionfo storico, in casa Napoli si sta parlando tantissimo sul futuro dello stesso Antonio Conte. Quest'ultimo, infatti, sembra essere sempre più lontano dal team partenopeo di proprietà del presidente Aurelio De Laurentiis.

