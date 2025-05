Addio Conte e Max Allegri nuovo allenatore | la famiglia De Laurentiis vuole un mister duraturo

...la SSC Napoli si prepara a un nuovo capitolo con Massimiliano Allegri alla guida. La famiglia De Laurentiis cerca un allenatore in grado di garantire stabilità e successo, dopo l'addio di Conte, artefice di un trionfo storico. Allegri, con la sua esperienza e visione strategica, rappresenta la scelta ideale per riportare il club ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Il nuovo allenatore della SSC Napoli, salvo sorprese, sarà Massimiliano Allegri. La decisione della famiglia De Laurentiis arriva subito dopo l’ormai certo addio di Antonio Conte, con il mister che ha deciso di lasciare la Campania dopo la vittoria dello Scudetto, il quarto della storia. Dopo Conte, De Laurentiis punta ad ingaggiare un allenatore duraturo, . L'articolo Addio Conte e Max Allegri nuovo allenatore: la famiglia De Laurentiis vuole un mister duraturo... 🔗 Leggi su Dailynews24.it

