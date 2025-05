Addio Canone Rai stavolta è Ufficiale | lo Stato non lo pretende più | Dopo 87 anni di storia si sono decisi

Dopo 87 anni, l'addio al Canone Rai sarà finalmente ufficiale nel 2024: lo stato non lo richiederà più. Diverse categorie saranno esentate dal pagamento, ma non in modo automatico. Scopri come ottenere l’esenzione e le nuove regole che cambiano gli ultimi anni di questa tassa nata nel lontano 1938, simbolo di un sistema in evoluzione e di un dibattito acceso ancora aperto.

Canone TV 2024, molte categorie non lo pagano più, ma non è automatico, scopri cosa fare per ottenere l’esenzione. Il Canone RAI, oggi oggetto di continue polemiche, affonda le sue radici nel lontano 1938, ben 87 anni fa, quando venne istituito dal regime fascista con il Regio Decreto n. 246 del 2 febbraio. Nato inizialmente per finanziare la propaganda attraverso la radio, mezzo di comunicazione allora più diffuso rispetto alla televisione, rappresentava una tassa sull’utilizzo degli apparecchi r adiofonici. Pochi mesi dopo, con la Legge n. 880 del 4 giugno dello stesso anno, il tributo venne formalizzato e reso stabile... 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Addio Canone Rai, stavolta è Ufficiale: lo Stato non lo pretende più | Dopo 87 anni di storia si sono decisi

