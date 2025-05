Addio ai soffioni arrivano le lance | Sono più efficienti

A Vimodrone da ora si sostituiscono i soffioni con lance più efficienti per la pulizia delle strade. Il sindaco Dario Veneroni e l’assessore Andrea Citterio hanno assistito al primo intervento dimostrativo, sottolineando l’importanza di investire nella cura della città. La nuova attrezzatura garantisce risultati migliori, migliorando l’efficienza e la qualità delle operazioni di pulizia, simbolo di un giro di vite sulle modalità di sanificazione e manutenzione delle strade comunali.

Giro di vite sulla pulizia delle strade a Vimodrone, addio soffioni arriva la lancia che "garantisce un risultato migliore". Per salutare la novità, il sindaco Dario Veneroni e l’ assessore all’Urbanistica Andrea Citterio hanno accompagnato gli operatori di Cem nel primo giro. "Investire nella cura della città è una forma concreta di rispetto verso le persone – dicono -. Ogni piccolo gesto contribuisce alla qualità della vita di tutti i giorni". Il nuovo sistema non comporta cambiamenti per famiglie e aziende: riamane il divieto di sosta nei giorni pari o dispari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio ai “soffioni“ arrivano le lance: "Sono più efficienti"

Leggi anche questi approfondimenti

Juventus, arrivano conferme sull’addio: succederà a fine stagione

La Juventus si prepara a un cambio significativo, con conferme sul possibile addio di alcuni giocatori a fine stagione.

Piazza Travaglio diventa 'green': addio al parcheggio, arrivano alberi e giochi d'acqua

Da giovedì 22, piazza Travaglio a Ferrara subirà una trasformazione green, con l'eliminazione del parcheggio e l'installazione di alberi e giochi d'acqua.

Addio maschio alfa, su Netflix arrivano i “Maschi veri”

Arriva su Netflix "Addio Maschio Alfa", l'adattamento italiano della serie spagnola "Machos Alfa". In appena un giorno, il nuovo guilty pleasure conquista il pubblico con otto episodi che, con ironia, esplorano i cliché sulla mascolinità.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Addio ai “soffioni“ arrivano le lance: "Sono più efficienti"

Secondo ilgiorno.it: Giro di vite sulla pulizia delle strade a Vimodrone, addio soffioni arriva la lancia che "garantisce un risultato migliore".

VIDEO Addio a Lance Reddick

Si legge su video.sky.it: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...