Addio a Nazareno Rocchetti l' artista del fuoco che plasmava opere e campioni dello sport

Addio a Nazareno Rocchetti, l'illustre artista del fuoco e creatore di opere celebri. Originario di Filottrano e residente a Cingoli, Rocchetti ha dedicato la sua vita a unire arte e sport, realizzando opere iconiche, tra cui busti di noti campioni. Il suo talento e la sua passione ci lasciano un vuoto incolmabile, ma il suo spirito continuerà a brillare nelle sue creazioni.

