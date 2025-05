Addio a Jeff Margolis il regista delle serate hollywoodiane

Jeff Margolis, il maestro delle serate di gala di Hollywood, ci lascia lasciando un'impronta indelebile nel panorama cinematografico mondiale. Con il suo talento ha diretto eventi iconici come 22 edizioni degli American Music Awards, 8 cerimonie degli Oscar e numerosi altri premi di prestigio. La sua visione e la sua creativitĂ hanno reso ogni occasione un momento memorabile per il pubblico e per gli artisti.

Addio al regista di Hollywood Jeff Margolis conosciuto per aver dato vita agli eventi cinematografici piĂą famosi al mondo: 22 edizioni degli American Music Awards, 8 cerimonie degli Oscar, 7 Sag Awards, 3 Emmy e 2 Acm Awards.

