Addio a Federico Moriconi morto a 22 anni Fatale una grave malattia

Federico Moriconi, morto a 22 anni a causa di una grave malattia, avrebbe compiuto 23 il 30 maggio 2025. La sua perdita è un dolore inmenso: era noto per il suo sorriso contagioso e il buon umore che diffondeva ovunque. La comunità di Massarosa piange un giovane pieno di vita, ormai strappato troppo presto da una difficile battaglia contro la malattia. Un addio triste a un ragazzo speciale amato da tutti.

Massarosa, 25 maggio 2025 – Avrebbe compiuto 23 anni tra meno di una settimana. Sabato sarebbe caduto il suo compleanno. Ma una brutta malattia se l’è portato via, assieme al suo sorriso contagioso e al buon umore che lo accompagnava ovunque andasse e che sapeva trasmettere a chi gli stava vicino. Federico Moriconi è mancato due giorni fa. Abitava all’ Acquachiara col papà , la mamma e la sorella più piccola. Circa un anno e mezzo fa gli era stata diagnosticata una leucemia che lo ha costretto a fare dentro e fuori dagli ospedali: una prova durissima che Federico ha affrontato col coraggio e la tempra di un leone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Federico Moriconi, morto a 22 anni. Fatale una grave malattia

Scopri altri approfondimenti

È morto Josè Mujica, addio all’ex «presidente-contadino» dell’Uruguay. Attivista, guerrigliero e prigioniero: chi era

È morto Josè "Pepe" Mujica, ex presidente dell'Uruguay, all'età di 89 anni. Attivista guerrigliero e simbolo di una lotta per la giustizia sociale, Mujica è ricordato per il suo stile di vita semplice e il suo impegno per il bene comune.

È morto Pepe Mujica, addio all’ex presidente dell’Uruguay: aveva 89 anni

È con profondo rifiuto che apprendiamo della scomparsa di José “Pepe” Mujica, ex presidente dell’Uruguay, deceduto oggi all’età di 89 anni.

È morto Josè Mujica, addio all’ex «presidente-contadino» dell’Uruguay: aveva 89 anni

È con profondo dispiacere che annunciamo la scomparsa di Josè "Pepe" Mujica, ex presidente dell'Uruguay, morto all'età di 89 anni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Addio a Federico Moriconi, morto a 22 anni. Fatale una grave malattia

Lo riporta lanazione.it: Il giovane si è spento due giorni fa dopo aver lottato 18 mesi contro una leucemia. Una folla in lutto si è riversata alla Misericordia per dirgli addio. Domani i funerali ...

L'ultimo addio a Federico Salvatore: "Rappresentava questa terra meravigliosamente"