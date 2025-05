Acquistate per investimento quasi un terzo delle case a Verona

Acquistate per investimento quasi un terzo delle case a Verona nel 2024, segnando una delle percentuali più alte dal 2012. In Italia, il 19% degli acquisti immobiliari è stato destinato a scopo finanziario. A Verona, questa tendenza si conferma significativa, superando la media nazionale e riflettendo un mercato immobiliare in crescita e appetibile per gli investitori.

Il 19% degli acquisti di immobili realizzati in Italia nel 2024 è stato per investimento. Una delle percentuali più alte dal 2012, ma che risulta inferiore rispetto a quelle di alcune grandi città italiane, tra cui Verona. Nel capoluogo scaligero, gli acquisti di immobili per investimento sono. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Acquistate per investimento quasi un terzo delle case a Verona

Scopri altri approfondimenti

Strage di Monreale, arrestato il terzo componente della banda

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato Mattias Conti, 19enne di San Filippo Neri, su disposizione della Procura della Repubblica.

Missione compiuta, lo Spezia chiude terzo. Catanzaro o Cesena l’avversario ai playoff

Missione compiuta per lo Spezia, che chiude il campionato al terzo posto battendo il Cosenza con un netto 3-1, grazie a una straordinaria prestazione nel primo tempo.

Grande Fratello, Greta Rossetti rompe il silenzio sulla crisi con Sergio D'Ottavi e il terzo incomodo Lorenzo Spolverato

Greta Rossetti, ex protagonista del Grande Fratello, rompe il silenzio sulla crisi con Sergio D'Ottavi, chiarendo la situazione sui social.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lamezia, bandi a sostegno del Terzo settore: investimento da 20 milioni di euro

Segnala msn.com: È iniziato da Lamezia l’itinerario di Fondazione con il sud sui territori delle regioni destinatari delle azioni di bando che da quasi 20 anni sostengono il mondo del Terzo settore in tutto il ...

Le insalate di IV gamma rappresentano quasi un terzo degli acquisti totali di insalate per il consumo fresco

freshplaza.it scrive: In meno di un ventennio la IV gamma è partita dal nulla fino a coprire, oggi, oltre il 2% degli acquisti in volume delle famiglie italiane. Una percentuale che, ad una prima osservazione potrebbe non ...

L’investimento migliore (per quasi tutti) secondo Warren Buffett

Riporta soldionline.it: e la speranza che consiglia di acquistare quando tutti acquistano, a prezzi spesso ormai alti. Ma, come tutte le cose, investire in fondi indice ha anche aspetti negativi: se con i fondi indice ...

3 portafogli per investire senza fare (quasi) nulla | justETF Italia