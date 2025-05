Acireale prevenzione del Revenge Porn | la Polizia dialoga con gli studenti del Liceo Regina Elena

Ad Acireale, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti del Liceo Regina Elena per un seminario sulla prevenzione del revenge porn. Un momento formativo volto a sensibilizzare i giovani sui rischi di condividere contenuti sensibili online, promuovendo un uso responsabile e consapevole delle tecnologie. L’obiettivo è affrontare il fenomeno con coraggio e informazione, garantendo supporto e sicurezza ai giovani nel mondo digitale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incontro formativo per sensibilizzare i giovani. Affrontare il fenomeno del revenge porn con coraggio e consapevolezza, contando sul supporto concreto della Polizia di Stato: questo è stato il messaggio centrale dell’incontro che si è tenuto presso l’ Aula Magna del Liceo “Regina Elena” di Acireale. L’iniziativa ha coinvolto studenti del primo biennio, docenti e il Dirigente scolastico, con la partecipazione attiva dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale. L’obiettivo era chiaro: educare le nuove generazioni ai rischi del revenge porn, della sex extortion e dell’uso poco consapevole delle tecnologie digitali e dei social media. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Acireale, prevenzione del Revenge Porn: la Polizia dialoga con gli studenti del Liceo “Regina Elena”

Leggi anche questi approfondimenti

Stupro di gruppo a Palermo, nuova condanna 4 anni e 2 mesi per revenge porn

A Palermo, la giustizia torna a farsi sentire con una nuova condanna per lo stupro di gruppo. Angelo Flores è stato condannato a 4 anni e 2 mesi per revenge porn, avendo girato e diffuso le immagini della violenza subita dalla vittima.

I maschi bersaglio di sextortion, le femmine vittime di revenge porn: così vengono ricattati i vostri figli

Nel mondo digitale di oggi, i vostri figli possono diventare vulnerabili a pericoli come la sextortion e il revenge porn.

Trump e la First Lady Melania nel giardino delle Rose per la firma legge contro revenge porn

Il 20 maggio 2025, il Presidente Donald Trump e la First Lady Melania sono stati protagonisti di un importante gesto simbolico, firmando nel giardino delle Rose della Casa Bianca la legge contro il revenge porn, puntando a proteggere i cittadini da questa forma di abuso online.