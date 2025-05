Accusato di stalking rifiuta il braccialetto elettronico e finisce in carcere

Un 45enne di Latina è stato arrestato per stalking dopo aver rifiutato di indossare un braccialetto elettronico. Accusato di atti persecutori nei confronti di un uomo, i fatti si riferiscono a un periodo tra gennaio e aprile dello scorso anno. Le forze dell'ordine hanno eseguito l'ordinanza di arresto, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di proteggere la vittima.

E' finito agli arresti un 45enne di Latina, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori ai danni di un altro uomo. I fatti risalgono a un periodo compreso tra i mesi di gennaio e aprile dello scorso anno, commessi nel capoluogo.

Mister Movie | Selassié: Braccialetto, Stalking e Carriere a Rischio – Tutta la Verità

Le sorelle Selassié si trovano al centro di un'importante vicenda dopo la denuncia di Manuel Bortuzzo.

“Accessi abusivi per spiare la compagna del collega accusato di stalking”: a Granada uno scandalo travolge la polizia

A Granada, un viceispettore della Polizia municipale è coinvolto in uno scandalo di accessi abusivi per spiare la compagna di un collega accusato di stalking.

Stalking e braccialetto elettronico. Assolto 25enne, incubo finito

Un incubo finito per un 25enne dell’entroterra maceratese, accusato di stalking nei confronti della madre di suo figlio.

