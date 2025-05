Accomando DAZN | Il Milan farà un tentativo per riportare in Italia Chiesa

Il Milan potrebbe tentare un colpo importante riportando in Serie A Federico Chiesa, attualmente ai margini del Liverpool di Arne Slot. Con l'accomando dazn, si apre la possibilità di vedere il giovane attaccante italiano tornare a vestire la maglia rossonera, rilanciando le ambizioni della squadra nel panorama internazionale. Un'operazione che potrebbe rafforzare l'attacco e suscitare entusiasmo tra i tifosi milanisti.

Federico Chiesa, ai margini del progetto tecnico di Arne Slot al Liverpool, potrebbe ritornare in Serie A per giocare nel Milan 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Accomando (DAZN): “Il Milan farà un tentativo per riportare in Italia Chiesa”

