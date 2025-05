accoltellò e uccise il fidanzato processo da rifare per valentina boscari valutare le provocazioni di lui

Valentina Boscaro, condannata a 20 anni per aver ucciso con una coltellata il fidanzato Mattia Caruso mentre guidava, ha chiesto il processo da rifare, valutando le provocazioni di lui. L’omicidio avvenne il 25 settembre 2022 ad Abano Terme. Dopo aver confessato, inizialmente condannata a 24 anni, la pena fu ridotta in appello. Attualmente, Boscaro è agli arresti domiciliari mentre si attende una nuova decisione sul caso.

Il 25 settembre del 2022, ad Abano Terme, Mattia Caruso fu ucciso con una coltellata dalla fidanzata Valentina Boscaro mentre guidava. Ha confessato quell’omicidio e per questo è stata condannata in primo grado a 24 anni con pena ridotta a 20 in appello. Dallo scorso settembre Boscaro è ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Il processo sulla ragazza sarebbe da rifare. La Corte di Cassazione, ricostruisce oggi il Corriere della Sera, ha annullato la seconda sentenza di condanna con tanto di rinvio alla Corte d’Assise d’Appello di Venezia. 🔗 Leggi su Open.online