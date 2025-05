Accadde oggi | 25 maggio nasce San Pio da Pietrelcina

Il 25 maggio nasce San Pio da Pietrelcina, noto come il frate stigmatizzato. Nato a Pietrelcina, vissé dedicandosi con passione alla salvezza delle anime. È famoso per le stigmate che portò e per la sua vita spirituale intensa. Padre Pio è ricordato come esempio di fede, umiltà e carità, lasciando un profondo equilibrio tra umanità e spiritualità. La sua vita continua a ispirare fedeli e devoti nel mondo.

Noto a tutti come il frate stigmatizzato, Padre Pio visse e si adoperò con tutte le sue forze per la salvezza delle anime Nacque in un umile e bellissimo borgo sannita, Pietrelcina, nella sua modesta casa familiare. Era il 25 maggio .

