Abu Mazen vuole disarmare i campi palestinesi in Libano

Abu Mazen mira a disarmare i campi palestinesi in Libano, considerando il passo simbolico di mercoledì scorso a Beirut, durante la sua prima visita ufficiale dal 2017. Sebbene sia visto come un gesto simbolico, ha implicazioni politiche e strategiche significative. La proposta mira a ridurre la presenza di armi nei campi, rafforzando la sicurezza e la stabilità nella regione, affrontando allo stesso tempo questioni di controllo e influenze esterne nei territori palestinesi in Libano.

Un passo simbolico dice qualcuno, comunque non privo di implicazioni politiche e strategiche, è stato compiuto mercoledì scorso a Beirut. Durante la sua prima visita ufficiale in Libano dal 2017, Abu Mazen vuole disarmare i campi palestinesi in Libano.

Abu Mazen chiede a Hamas di rinunciare a Gaza e consegnare le armi all'Anp

Nel suo intervento al vertice arabo di Baghdad, il presidente Abu Mazen ha esortato Hamas a rinunciare al controllo di Gaza, chiedendo a tutte le fazioni della Striscia di consegnare le armi all'Autorità nazionale palestinese.

A Gaza iniziata l’operazione Carri di Gedeone, Abu Mazen: “Hamas getti le armi e rilasci ostaggi”

A Gaza è iniziata l'operazione "Carri di Gedeone", con richieste al Hamas di deporre le armi e rilasciare ostaggi.

Abu Mazen e Joseph Aoun: Nessun attacco dal Libano verso Israele

Il presidente dell'Anp Abu Mazen, in visita a Beirut, e il presidente libanese Joseph Aoun hanno confermato l'impegno a garantire che il Libano non sia utilizzato come base per attacchi contro Israele.

Abu Mazen vuole disarmare i campi palestinesi in Libano

Si legge su ilmanifesto.it: Palestina (Internazionale) Un passo simbolico dice qualcuno, comunque non privo di implicazioni politiche e strategiche, è stato compiuto mercoledì scorso a Beirut. Durante la sua prima visita ufficia ...

Abu Mazen: «Trump vuole la pace, ne abbiamo parlato. Pronti a gestire Gaza»

Da msn.com: Per la prima volta dal 7 ottobre 2023, il presidente palestinese Mahomoud Abbas, più conosciuto come Abu Mazen, concede una ... e improvvisa successione, vuole scandire i suoi principi.

Hamas attacca Abu Mazen per averli chiamati «figli di cani»

Riporta informazione.it: Chi ha compiuto un colpo di Stato (contro Fatah, partito di Abu Mazen) ha fornito a Israele il pretesto per distruggere la Striscia di Gaza. Consegnate gli ostaggi per togliere a Israele ogni scusa».