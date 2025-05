A Varedo si fa il pieno di cultura | libri in regalo al distributore

A Varedo, fare il pieno di carburante si trasforma in un'esperienza culturale unica. Nell'area di servizio bianco e blu lungo la Monza-Saronno, è infatti possibile ricevere libri in regalo. Quest'iniziativa offre a tutti i viaggiatori un'opportunità per arricchire la propria mente durante un pit-stop. Un gesto semplice che promuove la lettura e avvicina le persone a storie affascinanti, rendendo ogni sosta un momento speciale.

C’è un posto a Varedo che dove oltre a fare il pieno di carburante, si può fare anche il pieno di storie. È l’iniziativa nata nell’area di servizio targata bianco e blu lungo la Monza Saronno: regalare libri a chiunque passi per un pit-stop. Un pit stop di libri Un gesto semplice, ma... 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - A Varedo si fa il pieno di cultura: libri in regalo al distributore

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Salone del Libro 2025 a Torino: La Cultura Si Fa Incontro, Tra Parole, Emozioni e Libertà.

Torino si prepara ad accogliere la 37esima edizione del Salone Internazionale del Libro, un evento che celebra la cultura come incontro tra parole, emozioni e libertà.

Sara Gama ai saluti: «Con il cuore pieno». Il messaggio dopo la festa Scudetto allo Stadium fa impazzire i tifosi – FOTO

Sara Gama, capitana delle Juventus Women, ha detto addio ai tifosi in un emozionante messaggio social dopo la celebrazione dello Scudetto all'Allianz Stadium.

Orcel fa il pieno di utili e si allontana da Bpm

Orcel festeggia un trimestre record per Unicredit, con profitti in crescita dell'8,3% e previsioni ottimistiche fino al 2025.

Altre fonti ne stanno dando notizia

A Varedo si fa il pieno di cultura: libri in regalo al distributore

Lo riporta monzatoday.it: C’è un posto a Varedo che dove oltre a fare il pieno di carburante, si può fare anche il pieno di storie. È l’iniziativa nata nell’area di servizio targata bianco e blu lungo la Monza Saronno: ...

Milano Scultura a Varedo, la prima fiera di arti plastiche è in Villa Bagatti

Da ilcittadinomb.it: Milano Scultura, l’unica fiera di arti plastiche d’Italia, è in pieno svolgimento in Villa Bagatti di Varedo. Ancora una volta, la prestigiosa residenza comunale apre le sue porte all’arte ...

Varedo: apre Milano Scultura e ospita anche la riedizione di “This is the end”

Secondo ilcittadinomb.it: Milano Scultura cambia sede e per il 2024 si trasferisce in Brianza, a villa Bagatti Valsecchi di Varedo. Succede dal 4 al 6 ottobre, quando la fiera con focus sulla scultura propone l’ottava ...

MILANO SCULTURA a Varedo 9-11 maggio 2025