A soli 9 anni ammessa al Balletto di Roma la messinese Silvia Agrillo supera l' audizione

A soli 9 anni, la talentuosa ballerina messinese Silvia Agrillo ha ottenuto un traguardo straordinario, superando l'audizione per il prestigioso Balletto di Roma. Questa giovane promessa della danza rappresenta una delle ballerine più giovani mai selezionate per il corso nella capitale. La notizia è stata condivisa con entusiasmo sui social dalla sua docente, Anna Parisi, che ha espresso la sua gioia ed emozione per questo importante riconoscimento.

Una delle più giovani ballerine mai ammessa al Balletto di Roma. La messinese Silvia Agrillo ha superato le audizioni e potrà così seguire il prestigioso corso nella capitale. A darne comunicazione sui social è stata la sua docente di danza Anna Parisi. "Quanta gioia ed emozione. La mia... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - A soli 9 anni ammessa al Balletto di Roma, la messinese Silvia Agrillo supera l'audizione

