A Roseto Valfortore arriva il Bibliobus | a bordo libri e attività ludiche per tutte le età

A Roseto Valfortore arriva il Bibliobus, un vecchio scuolabus trasformato in un vivace spazio culturale mobile. Carico di libri, giochi educativi e attività per tutte le età, offre un innovativo servizio alla comunità. Inaugurato il 23 maggio scorso, rappresenta un’occasione speciale per promuovere la lettura e la socializzazione. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato numerosi cittadini e rappresentanti locali, entusiasti di questa nuova iniziativa.

Un vecchio scuolabus in disuso diventa un vivace spazio culturale mobile, con libri, giochi educativi e attività ludiche per tutte le età: è il Bibliobus, innovativo servizio a disposizione della comunità di Roseto Valfortore. È stato inaugurato il 23 maggio scorso. Alla cerimonia hanno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A Roseto Valfortore arriva il Bibliobus: a bordo libri e attività ludiche per tutte le età

Argomenti simili trattati di recente

A Roseto Valfortore Mariangela Sforza prima ospite del il programma di residenze artistiche

A Roseto Valfortore, Mariangela Sforza è la prima ospite del nuovo progetto di residenze artistiche e turismo esperienziale, vincitore del bando Luoghi Comuni della Regione Puglia.

A Roseto Valfortore si festeggia San Filippo Neri

A Roseto Valfortore si rende omaggio a San Filippo Neri, patrono del borgo. Le festività, animate da eventi religiosi e culturali, iniziano venerdì 23 maggio e culminano con la processione di lunedì 26.

Bridgerton – Stagione 4: Benedict arriva al ballo in maschera nella sneak peek

"Bridgerton" torna con la sua quarta stagione, attesa per il 2026, e si concentra su Benedict, interpretato da Luke Thompson.

Ne parlano su altre fonti

ROSETO Roseto Valfortore si prepara a festeggiare San Filippo Neri: un weekend di fede, tradizione e comunità

Come scrive statoquotidiano.it: La festa di San Filippo Neri a Roseto Valfortore è molto più di un appuntamento religioso: è una dichiarazione d’amore verso la propria storia, le proprie radici e il senso di appartenenza. Un invito, ...

Musica, arte e danza in uno dei borghi più belli d'Italia: a Roseto Valfortore arriva il PostcART Festival

Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: “PostcART Festival” è il titolo della due giorni che Roseto Valfortore, noto per essere uno dei Borghi più belli d’Italia, nel cuore della Daunia, nonché Bandiera Arancione si prepara ad ...

Roseto Valfortore: il 2 e 3 maggio arriva il “PostcART Festival” tra arte, musica e natura nei Monti Dauni

Da giornaledipuglia.com: ROSETO VALFORTORE - Il 2 e 3 maggio Roseto Valfortore, uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club, ospiterà la prima edizione del PostcART Festival, un evento ...