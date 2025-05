A Primaluna il museo nelle viscere della Grigna | opere d' arte nelle antiche miniere

Primaluna, 25 maggio 2025 – Le antiche miniere di Cortabbio, un tempo meta di estrazione del solfato di bario, si trasformano in un affascinante museo sotterraneo. A rendere unica questa esperienza sono le opere d'arte che animano i cunicoli, creando un'originale galleria d'arte nelle viscere della Grigna. Un viaggio tra storia e creatività, dove il patrimonio minerario si fonde con la bellezza contemporanea.

Primaluna (Lecco) 25 maggio 2025 – Una galleria d'arte in miniera. Le antiche miniere di Cortabbio a Primaluna, da cui dalla metà dell'Ottocento di estraeva solfato di bario, sono diventate una sorta di museo nelle viscere dalla Grigna. A trasformare in galleria d'arte gli angusti e bui cunicoli della miniera sono stati gli artisti del collettivo artistico Tra.Me. Ma la miniera in qualche modo è a sua volta una artista che darà il tocco finale alle opere esposte al suo interno. Le opere, in mostra per 144 giorni, come 144 anni sono stati gli anni di operatività della miniera, sono infatti in balia degli agenti naturali: acqua, umidità, ferro, aria e altri elementi che caratterizzano l'ambiente della miniera... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it