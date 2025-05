A Monza è arrivata la Madonna in elicottero

A Monza, la Madonna di Fatima è finalmente arrivata in elicottero, regalando un momento di grande emozione ai fedeli. L'atteso atterraggio si è svolto oggi, domenica 25 maggio, intorno alle 17.30, presso il cortile dell’oratorio Frassati di Cederna. Una folla di oltre 1.500 persone ha accolto con gioia la statua, rendendo omaggio a questo evento straordinario che unisce spiritualità e comunità.

L'attesa è finita: a Monza è atterrata la madonna di Fatima con l'elicottero. Il momento tanto atteso è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, domenica 25 maggio, nel cortile dell'oratorio Frassati di Cederna dove la statua è stata accolta da oltre 1.500 fedeli.

