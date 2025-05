A Monza è arrivata la Madonna in elicottero | le strade chiuse da domani

A Monza, l'attesa è finalmente terminata con l'arrivo della Madonna di Fatima, che è atterrata in elicottero nel cortile dell'oratorio Frassati di Cederna intorno alle 17.30 di oggi, domenica 25 maggio. L'evento, che ha richiamato l'attenzione di molti, ha visto la presenza delle autorità civili, militari e religiose, mentre la città si prepara ad affrontare le strade chiuse a causa dell’evento speciale.

L'attesa è finita: a Monza è atterrata la madonna di Fatima con l'elicottero. Il momento tanto atteso è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, domenica 25 maggio, nel cortile dell'oratorio Frassati di Cederna. Il velivolo è atterrato alla presenza delle autorità civili, militari e religiose...

Monza si inchina al cielo: la Madonna di Fatima accolta da oltre 1500 fedeli

È scesa dal cielo tra il suono lieve delle pale di un elicottero e quello, più profondo, dei cuori commossi: la Madonna pellegrina di Fatima è atterrata nel tardo pomeriggio di domenica 25 maggio nel

