A Monaco la domenica perfetta della Racing Bulls | doppio colpo a punti con Hadjar e Lawson

La domenica perfetta per la Racing Bulls si è materializzata nel Gran Premio di Monaco, con entrambi i piloti, Isack Hadjar e Liam Lawson, protagonisti di una brillante prestazione. Hadjar ha conquistato il sesto posto, mentre Lawson ha chiuso ottavo, portando a casa un doppio colpo di punti. Le parole di Hadjar riassumono l’emozione di una giornata indimenticabile: "E' stata una domenica perfetta".

"E' stata una domenica perfetta". Le parole di Isack Hadjar descrivono alla perfezione l'esito del Gran Premio di Monaco per la Racing Bulls. A punti non solo con il francese, sesto, ma anche con Liam Lawson, ottavo. "Sono davvero contento e, onestamente, non potevo fare di più in gara, quindi la...

