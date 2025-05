a larciano torna il trofeo sagra del bombolone

Il 29 maggio 2025, Larciano si prepara a festeggiare il 33° Trofeo Sagra del Bombolone, una manifestazione podistica che unisce sport e tradizione. Organizzato dall’Atletica Colonna Asd e dal Circolo Arci Colonna, con il supporto del Comitato Uisp di Pistoia, l'evento promette di attirare appassionati e famiglie, offrendo un’opportunità unica di vivere l'atmosfera vivace della sagra locale. Un'occasione imperdibile per tutti

Larciano (Pistoia), 25 maggio 2025 – Giovedì 29 maggio Larciano tornerà ad accogliere il tradizionale appuntamento podistico con il 33° Trofeo Sagra del Bombolone, evento organizzato in collaborazione con l'Atletica Colonna Asd e il Circolo Arci Colonna, sotto l'egida del Comitato Uisp di Pistoia. La manifestazione si svolgerà all'interno del suggestivo Parco Berlinguer, cornice ideale per unire sport e convivialità. A fare da protagonisti, oltre alla corsa, saranno i celebri bomboloni alla crema e le ciambelline fritte, simboli di una festa che sa coinvolgere anche i palati più esigenti. Non mancheranno altri spazi gastronomici con specialità di terra e di mare, oltre a un'ampia proposta di pizze...