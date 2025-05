A forza di contorsioni e acrobazie la Corte si perde l’interesse del figlio

La Corte, nel tentativo di rimodellare la società secondo il suo ideale, mette in discussione principi fondamentali, distorcendo il principio di non contraddizione. Tra contorsioni giuridiche e acrobazie ideologiche, emerge un sistema che divide e giudica in modo controverso. La contraddizione tra le sentenze sulla genitorialità solleva importanti questioni etiche e sociali, mettendo in discussione i diritti e i riconoscimenti delle diverse famiglie.

