A Foggia nasce il primo Team Vannacci intitolato a Federico II | Priorità riavvicinare l' esercito dei delusi

È nato a Foggia il primo ‘Team Vannacci’, dedicato a Federico II e finalizzato a riavvicinare l'esercito dei delusi. Questa iniziativa, promossa dal team leader Massimo Russo, raccoglie sostenitori del manifesto politico e culturale dell'europarlamentare gen. Roberto Vannacci. I promotori annunciano che il team è già composto da un gruppo entusiasta di affiliati pronti a sostenere le nuove ideologie proposte.

È nato a Foggia il primo 'Team Vannacci', espressione diretta di affiliati sostenitori del manifesto politico e culturale dell'attuale europarlamentare gen. Roberto Vannacci. È stato fondato su iniziativa del team leader Massimo Russo. Il team – fanno sapere i promotori - è attualmente composto...

