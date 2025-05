A che ora corre Nadia Battocletti oggi a Rabat | programma esatto dove vederla in tv e streaming

Oggi Nadia Battocletti gareggia a Rabat nella tappa della Diamond League 2025, un evento imperdibile dell’atletica internazionale. La giornata è ricca di competizioni di alto livello, tra cui il suo appuntamento. Per conoscere l’orario esatto della sua gara e il programma completo, si consiglia di consultare i canali ufficiali della manifestazione. La Diamond League si può seguire in diretta streaming e in TV, offrendo uno spettacolo di massimo livello.

Giornata da non perdere quella odierna per l'atletica ai suoi massimi livelli. L'appuntamento è di quelli da non perdere. Stiamo parlando, infatti, della tappa di Rabat della Diamond League 2025. Il quarto evento del massimo circuito internazionale si disputerà nella capitale del Marocco e ci regalerà emozioni e spettacolo a non finire. Gli italiani impegnati saranno ben 10 e tutti hanno il mirino ben puntato verso il Golden Gala sempre più all'orizzonte.

