A Bollate la nipote del Nobel per il Comprensivo Levi Montalcini

A Bollate, il comprensivo Levi Montalcini cambia nome in onore della Nobel Rita Levi Montalcini. Dopo una cerimonia ufficiale alla presenza di autorità e ospiti, la dirigente Taffuri ha reso ufficiale l’intitolazione del nuovo istituto, composto da cinque plessi. La scelta celebra il valore e il contributo della scienziata, ispirando gli studenti e la comunità locale a perseguire l’eccellenza e la conoscenza.

A Bollate anche la nipote del Nobel per il Comprensivo Levi Montalcini. Il comprensivo Brianza cambia nome: da domenica 18 maggio, dopo una cerimonia davanti a ospiti ed autorità, è stata resa ufficiale dalla dirigente Taffuri l'intitolazione a Rita Levi Montalcini. Composto da cinque plessi (infanzia Collodi, primarie Iqbal Masih e Don Milani, secondarie di ...

Il premio Nobel per l'Economia Roth socio dell'accademia dei Pericolanti

Il Premio Nobel per l’Economia Alvin E. Roth è stato insignito del titolo di socio onorario dell’Accademia peloritana dei pericolanti in una cerimonia prestigiosa.

Emanuele De Maria aveva progettato tutto? Cosa non torna sul caso del detenuto «modello» di Bollate: parla il suo avvocato

Emanuele De Maria, detenuto modello nel carcere di Bollate per omicidio, aveva pianificato un futuro diverso.

