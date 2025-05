63enne si tuffa nel torrente vicino Udine per salvare il cane trascinato dalla corrente | l' animale è salvo

Un gesto eroico si trasforma in tragedia nel torrente vicino Udine, dove Gianfranco Baldin, 63 anni, si è tuffato per salvare il suo cane trascinato dalla corrente. Malgrado il coraggioso tentativo, l'uomo è stato trovato senza vita dopo 24 ore di ricerche. La sua storia, segnata da un amore profondo per l'animale, mette in luce i rischi legati alla forza della natura e alla dedizione incondizionata.

Si tuffa nel torrente per salvare il cane, trovato senza vita il 63enne trascinato via dalla corrente del Cormor. Le 23 ore di ricerche e il drammatico epilogo

Tragedia a Carlino, in provincia di Udine, dove un 63enne ha perso la vita mentre tentava di salvare il suo cane, trovato senza vita nel torrente Cormor.

Si tuffa nel fiume per salvare il cane caduto in acqua, ma viene risucchiato dalla corrente: si cerca il 63enne scomparso nelle cascate del Cormor

Un uomo di 63 anni si è immerso nel fiume a Carlinio (Udine) per salvare il cane caduto in acqua, ma è stato trascinato dalla corrente.

Si tuffa nel torrente per salvare il cane, trovato senza vita il padrone 63enne trascinato via dalla corrente del Cormor

Da msn.com: CARLINO (UDINE) - Trovato senza vita l'uomo che si era tuffato per salvare il suo amico a quattro zampe della corrente del torrente Cormor a Carlino, in provincia di Udine. Dopo circa 23 ore ...

Si tuffa nel fiume per salvare il cane caduto in acqua, ma viene risucchiato dalla corrente: si cerca il 63enne scomparso nelle cascate del Cormor

msn.com scrive: CARLINO (UDINE) - Cade nel fiume per soccorrere il cane: si cerca un 63enne. Un intervento di soccorso urgente si è attivato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 24 maggio, attorno alle ...

Si tuffa nel torrente per salvare il cane, muore 63enne

Riporta corrieredellacalabria.it: L'uomo è stato travolto dalla corrente ed è morto annegato. L'animale è stato recuperato vivo dai Vigili del fuoco ...