54 provette accuse e misteri | Bossetti denuncia i Ris di Parma

"54 provette, accuse e misteri: Massimo Bossetti, ex muratore di Mapello condannato all'ergastolo per l'omicidio della ginnasta 13enne Yara Gambirasio, denuncia le indagini dei Ris di Parma. Nel mirino dell'imputato ci sono le analisi scientifiche che hanno contribuito a costruire il suo profilo di colpevolezza, riaccendendo il dibattito su verità e giustizia in un caso che ha scosso l'Italia."

Nel mirino dell'ex muratore di Mapello, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della ginnasta 13enne, ci sarebbero le analisi scientifiche... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 54 provette, accuse e misteri: Bossetti denuncia i Ris di Parma

54 provette, accuse e misteri: Bossetti denuncia i Ris di Parma

Da msn.com: Nel mirino dell'ex muratore di Mapello, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della ginnasta 13enne, ci sarebbero le analisi scientifiche ...

Caso Yara, la pm Letizia Ruggeri: “Nelle 54 provette non c’è più niente. Era inutile tenerle in frigo”

Lo riporta msn.com: La revisione lavorerebbe su un estratto scadente In quelle 54 provette su cui la difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della 13enne di Brembate ...