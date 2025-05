500 Miglia di Indianapolis 2025 oggi | orario dove vederla in tv e streaming

Oggi si corre la 500 Miglia di Indianapolis 2025, sesta tappa della NTT IndyCar Series. Un evento imperdibile con 33 concorrenti, simbolo della stagione automobilistica americana. L'appuntamento si può seguire in diretta TV e streaming: verifica orari e_canali._ È uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo delle corse su pista.

Appuntamento imperdibile quest’oggi con l’edizione 2025 della 500 Miglia di Indianapolis, prova valida per la NTT IndyCar Series. Manca sempre meno alla sesta tappa della nota serie americana a ruote scoperte, la manifestazione più importante della stagione agonistica. Come da tradizione sono 33 le auto attese in pista nel catino di Speedway, dalla pole position scatterà la Chevy #83 PREMA di Robert Shwartzman. La compagine italiana ed il pilota israeliano hanno fatto la storia domenica scorsa, entrambi al debutto assoluto nel tracciato automobilistico più antico al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it