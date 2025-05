41^ Festa delle rane

La 41ª Festa delle Rane a Santa Lucia di Piave offre due weekend di divertimento e gusto. Dal 15 al 18 e dal 22 al 25 maggio, l’evento in Via Mareno 69 propone un’esibizione unica tra tradizione enogastronomica e spettacoli, con le rane come protagonista. Un’occasione per immergersi nella cultura locale e assaporare prelibatezze autentiche, all'insegna del divertimento e della convivialità.

41° edizione da giovedì 15 a domenica 18 maggio da giovedì 22 a domenica 25 maggio Via Mareno, 69 - Area Fiera, Santa Lucia di Piave (TV) Due weekend di divertimento con una ricca proposta enogastronomica tradizionale: le rane sono la nostra.

