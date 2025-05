4 Scudetto Napoli | la squadra fa festa al Labelon

Il Napoli celebra il quarto Scudetto con una festa indimenticabile al Labelon, grazie all'iniziativa del capitano Di Lorenzo che ha riunito tutti i calciatori e le loro famiglie. Tra le delizie culinarie, spiccano le due torte create da Ciro Poppella: una maestosa torta azzurra alta quattro piani, raffigurante il Vesuvio. Una serata di gioia e condivisione per festeggiare un traguardo storico!

Per festeggiare il 4° Scudetto del Napoli capitan Di Lorenzo ha organizzato una grande festa con tutti i calciatori azzurri e famiglie. Per i festeggiamenti è stato scelto il Labelon e per l'occasione Ciro Poppella ha creato due torte: una tutta azzurra, alta 4 piani, con alla base il Vesuvio

