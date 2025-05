3800 nuove pistole per i vigili di Roma Il Comune investe 247 milioni per la sicurezza

Roma investe 247 milioni di euro nella sicurezza, con l’acquisto di 3.800 nuove pistole, fondine e caricatori per i vigili urbani. La gara pubblicata dal Comune risponde all’urgenza di sostituire l’attrezzatura difettosa e garantire supporto ai nuovi assunti, migliorando la prontezza e l’efficienza delle forze di polizia locale nella capitale. Un passo importante per rafforzare la sicurezza cittadina e opportuna modernizzazione delle risorse operative.

I vigili urbani di Roma si armano. Il Comune di Roma ha pubblicato una gara per sottoscrivere un accordo quadro grazie al quale acquistare 3.800 nuove pistole, fondine e caricatori. Una vera e propria urgenza per la città visto che parte dell'attrezzatura è difettosa ed i nuovi assunti rischiano...

