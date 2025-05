25 maggio I fuochi sulle montagne e il grido di sfida degli aretini | Siamo qui venite a prenderci

Il 25 maggio 1944, i fuochi sulle montagne di Arezzo divennero simbolo di resistenza, mentre gli aretini lanciavano un drammatico grido di sfida: "Siamo qui, venite a prenderci". La prefettura annunciò con durezza che chiunque non si fosse presentato entro le 24 sarebbe stato considerato fuorilegge e passibile di fucilazione. Un atto di coraggio e disperazione in un tempo di oppressione e conflitto.

"Dopo le ore 24 del 25 maggio tutti coloro che non si saranno presentati saranno considerati fuori legge e passati per le armi mediante fucilazione nella schiena". Terminava così la lapidaria ordinanza, divulgata dalla prefettura di Arezzo il 15 maggio 1944 dal capo della Provincia Melchiori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - 25 maggio. I fuochi sulle montagne e il grido di sfida degli aretini: "Siamo qui, venite a prenderci"

