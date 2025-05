? LIVE! Atalanta-Parma 2-3 | gli aggiornamenti in diretta

Segui con noi gli aggiornamenti in diretta di Atalanta-Parma, una sfida emozionante che sta tenendo gli appassionati col fiato sospeso. La partita si svolge con colpi di scena e giocate spettacolari, con i marcatori Maldini, Hainaut e Ondrejka che si alternano sul tabellone. Scopri i momenti salienti e le formazioni, mentre i due team lottano per portare a casa la vittoria.

71? – Atalanta-Parma 2-3. Marcatori: 32?, 33? Maldini, 49? Hainaut, 71?, 90+1? Ondrejka Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova (72? Cuadrado), Sulemana (58? Pasalic), Brescianini (55? Ederson), Palestra (46? Posch); De Ketelaere, Retegui, Maldini (46? Lookman). A disp. Rui Patricio, Rossi, Hien, Toloi, Zappacosta, De Roon, Samardzic. All. Gasperini Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Balogh, Valenti; Delprato, Sohm (77? Estevez), Keita (8? Bernabé), Hernani (46? Ondrejka), Valeri (46? Hainaut); Bonny (87? Cancellieri), Pellegrino. A disp. Marcone, Corvi, Vogliacco, Camara, Benedyczak, Man, Almqvist, Haj Mohamed, Djuric... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Parma 2-3: gli aggiornamenti in diretta

