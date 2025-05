? LIVE! Atalanta-Parma 2-0 | gli aggiornamenti in diretta

Benvenuti all'aggiornamento in diretta della partita Atalanta-Parma, attualmente sul punteggio di 2-0. Gli autori dei gol sono Maldini, che ha colpito a due riprese nel primo tempo. Scopriamo le formazioni in campo: l'Atalanta schiera un 3-4-3 con Carnesecchi tra i pali e un attacco composto da Maldini, Retegui e De Ketelaere. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi!

33? – Atalanta-Parma 2-0. Marcatori: 32?, 33? Maldini Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, Sulemana, Brescianini, Palestra; Maldini, Retegui, De Ketelaere. A disp. Rui Patricio, Rossi, Hien, Posch, Toloi, Zappacosta, De Roon, Ederson, Pasalic, Cuadrado, Samardzic, Lookman. All. Gasperini Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Balogh, Valenti; Delprato, Sohm, Keita (8? BernabĂ©), Hernani, Valeri; Bonny, Pellegrino. A disp. Marcone, Corvi, Vogliacco, Hainaut, Camara, Estevez, Ondrejka, Benedyczak, Man, Almqvist, Haj Mohamed, Djuric, Cancellieri. All. Gagliardi Arbitro: Marinelli Ammoniti: – Espulsi: – Note: 23... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Parma 2-0: gli aggiornamenti in diretta

Altre letture consigliate

Juve Stabia-Sampdoria: formazioni e live match, tutti gli aggiornamenti sulla sfida salvezza

Sale la tensione per Juve Stabia-Sampdoria, match cruciale dell'ultima giornata di Serie B. Per la Sampdoria, una vittoria è fondamentale per avvicinarsi ai playout e sperare di evitare la retrocessione in Serie C.

Premier League LIVE: alle 20.30 Aston Villa-Tottenham, poi Chelsea-Manchester United

Torna la Premier League in questo venerdì 16 maggio, con due sfide emozionanti che daranno il via alla 37esima giornata.

? LIVE! Atalanta-Roma in diretta: calcio d’inizio alle 20:45

Segui la diretta di Atalanta-Roma, con calcio d'inizio alle 20:45! In attesa delle formazioni ufficiali, i tifosi giĂ animano l'atmosfera.

Se ne parla anche su altri siti

Atalanta-Parma LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

Riporta fanpage.it: La diretta LIVE di Atalanta-Parma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ...

Risultati Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti in diretta, la notte decisiva per la Champions League

Secondo juventusnews24.com: Risultati Serie A LIVE: gli aggiornamenti in diretta sui match in contemporanea delle 20:45 validi per l’ultima giornata di campionato Sei partite di Serie A in contemporanea e tanti verdetti che arri ...

Quando si gioca Atalanta - Parma?

sport.virgilio.it scrive: Serie A 2024/2025, 38a giornata. Le ultime notizie sulla partita Atalanta-Parma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

FANTACONSIGLI in "PILLOLE" + MIEI INDICI di SCHIERABILITA' 38 GIORNATA - LIVE ORE 14 E 30 E 18 E 30